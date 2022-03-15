«Я счастлив». Игрок «Крыльев Советов» Сарвели — о вызове в сборную России

Полузащитник «Крыльев Советов» Владислав Сарвели прокомментировал попадание в состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор.

«О вызове узнал только что из новостей. С радостью их воспринял. Каждый футболист стремится попасть в сборную. Так что я просто счастлив, что это происходит. Это огромный стимул и мотиватор двигаться дальше.

Поздравили ли меня родственники? Пока нет. Мои родственники живут на Дальнем Востоке. Так что, может быть, они только завтра узнают об этом. Скажу им, конечно, порадую.

Рад ли я возможности поработать с Валерием Карпиным? Конечно. У каждого тренера всегда есть что взять и чему научиться. Если можно у каждого тренера что-то почерпнуть, то почему бы этим не воспользоваться?

Конечно, расстраивает, что не будет никаких официальных матчей, но сейчас нужно принимать то, что есть. Мне, естественно, хотелось бы дебютировать в официальной игре. Но сейчас сложное время. Надеюсь, что скоро вернутся все наши международные матчи», — приводит слова Сарвели «РБ Спорт».