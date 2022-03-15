Отец Гамида Агаларова прокомментировал вызов сына в молодёжную сборную России

Отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова прокомментировал вызов сына в молодёжную сборную России.



«Пока в РПЛ прошло только три тура, в которых Гамид не забивал. Всё нормально: он забивал на сборах, нет какой-то безголевой серии. Главное, что есть моменты, а голы придут. Сейчас Гамид подтянул другие компоненты игры, стал больше играть в подыгрыше — это у него хорошо получается.



Ничего страшного, что сына не вызвали в национальную сборную России. Тем более, скорее всего, молодёжная и основная сборные сыграют между собой. Все ребята в молодёжной команде ровесники, эта сборная очень перспективная. Гамид может проявить себя и в молодёжной команде, будет на виду у тренерского штаба национальной сборной.



Когда многие говорят о какой-то большой серии — конечно, это оседает в голове у пацана, но сам Гамид об этом не думает и усердно работает. Проблем с уверенностью точно нет. Всегда надо стараться быть на острие, создавать и искать моменты. Думаю, всё придёт», – сказал Руслан Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.