Генрих Мхитарян выдвинул условия, при которых согласится продлить контракт с «Ромой»
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Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян пока не может согласовать новый контракт с римским клубом, сообщает Corriere della Sera.
По информации источника, 33-летний армянский футболист хочет остаться в «Роме», однако готов продлить соглашение при одном условии: итальянский клуб должен предложить хавбеку двухлетний контракт с большой зарплатой.
Напомним, Мхитарян перешёл в «Рому» из лондонского «Арсенала» в 2019 году на правах аренды, а через год заключил полноценное соглашение с римлянами. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 26 матчах чемпионата Италии, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. В начале марта текущего года Мхитарян объявил о завершении карьеры в национальной команде Армении.
Новость по темеГенрих Мхитарян завершил карьеру в сборной Армении
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