Конте: Кейн, Льорис и Сон должны выкладываться на полную. Но 100% от них недостаточно
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте отметил важность вклада опытных игроков в успех команды.
«Если мы хотим бороться до конца за самые высокие цели, я должен о многом попросить своих лучших игроков. Речь о Кейне, Льорисе и Соне. Эти футболисты должны управлять ситуацией, чтобы мы могли бороться. Сейчас очень важен опыт. У нас в команде не так много опытных игроков, поэтому правильно будет просить опытных футболистов выкладываться на полную. Думаю, они делают всё возможное, но 100% недостаточно. Они должны выкладываться на 120 или 130%, чтобы мы были среди лучших», — приводит слова Конте Goal.com.
«Тоттенхэм» в 27 матчах набрал 45 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.
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