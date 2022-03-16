Конте: Кейн, Льорис и Сон должны выкладываться на полную. Но 100% от них недостаточно

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте отметил важность вклада опытных игроков в успех команды.



«Если мы хотим бороться до конца за самые высокие цели, я должен о многом попросить своих лучших игроков. Речь о Кейне, Льорисе и Соне. Эти футболисты должны управлять ситуацией, чтобы мы могли бороться. Сейчас очень важен опыт. У нас в команде не так много опытных игроков, поэтому правильно будет просить опытных футболистов выкладываться на полную. Думаю, они делают всё возможное, но 100% недостаточно. Они должны выкладываться на 120 или 130%, чтобы мы были среди лучших», — приводит слова Конте Goal.com.

«Тоттенхэм» в 27 матчах набрал 45 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.