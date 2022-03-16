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«Рубин» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Ростовом», указав на 13 судейских решений

«Рубин» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Ростовом», указав на 13 судейских решений
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«Рубин» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2).

«Рубин» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть и разъяснить ряд судейских решений в матче с «Ростовом», в частности, эпизод с неназначенным пенальти за игру рукой на 11-й минуте встречи.

Также клуб просит дать оценку качеству работы на матче судьи Виталия Мешкова и всей судейской бригады, учитывая, что 13 ошибочных или спорных судейских решений против одной из команд за матч достаточно, чтобы посчитать судейство либо неквалифицированным, либо предвзятым.

Все спорные эпизоды разобраны на видео», — сообщает пресс-служба «Рубина» в своём телеграм-канале.

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