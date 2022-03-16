«Спартак» и Ваноли оштрафованы по итогам матча с «Краснодаром»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет принял решение оштрафовать «Спартак» и главного тренера московского клуба Паоло Ваноли по итогам матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2).
«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за выкрики болельщиками оскорбительных выражений. А также клубу запрещён допуск фанатов на сектора D 122, D 123. Это наказание условно.
Ваноли оштрафован на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее стало известно, что КДК РФС отменил штраф Ваноли, полученный после матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:0) за опоздание на пресс-конференцию.
- 16 марта 2022
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