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Эвра: игроки переходят в «МЮ» и «ПСЖ» ради денег. «Ювентусу» нужно сохранить менталитет

Эвра: игроки переходят в «МЮ» и «ПСЖ» ради денег. «Ювентусу» нужно сохранить менталитет
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Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра рассказал, почему футболисты играют за «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен» и «Ювентус».

«Игроки переходят в «Манчестер Юнайтед» ради денег, а не из-за истории. В «ПСЖ» переходят ради денег и жизни в красивом городе.

Надеюсь, «Ювентус» сохранит свой менталитет и привлекательность. Такие игроки, как Влахович и Локателли, любили «Ювентус» ещё до того, как перешли туда. Это нужно сохранить в клубе. Деньги разрушают всё в футболе», — цитирует Эвра Football Italia.

Отметим, что за время своей профессиональной карьеры Патрис Эвра играл в составе «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса». За «красных дьяволов» француз выступал с 2006 по 2014 год, а за туринцев — с 2014 по 2017 год.

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