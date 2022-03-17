Давид де Хеа: не знаю, когда, но «Манчестер Юнайтед» вернётся на вершину. Я верю
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа поделился мнением о происходящем в клубе после вылета из нынешнего розыгрыша «Лиги чемпионов».
«Конечно, мы все хотим лучшего для клуба, особенно я. Я здесь уже много лет. Я люблю этот клуб. Вы сами видели болельщиков – они снова были невероятно хороши, и это в такой трудный сезон. Так что я действительно верю, не знаю когда, – этот клуб вернется на вершину. И тогда мы будем бороться за большие трофеи», – цитирует де Хеа Daily Mail.
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» принимал «Атлетико» на домашнем стадионе «Олд Траффорд». Игра завершилась победой испанской команды со счётом 1:0. Единственный мяч забил Ренан Лоди. «Матрасники» прошли в четвертьфинальную стадию ЛЧ.
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