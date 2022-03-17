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Конте: Кейн заслуживает выиграть что-нибудь в карьере. Фантастический игрок

Конте: Кейн заслуживает выиграть что-нибудь в карьере. Фантастический игрок
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался об игре нападающего «шпор» Гарри Кейна.

«Я рад за него, потому что в каждой игре у него много шансов забить, и для такого нападающего мирового класса, как он, играть в команде, где он может забивать голы… он наслаждается этим. Я думаю, он заслуживает того, чтобы выиграть что-то в своей карьере, потому что мы говорим о фантастическом игроке», – цитирует Конте BBC.

Недавно Кейн стал рекордсменом АПЛ по голам на выезде. Англичанин забил гол в ворота «Брайтон энд Хоув Альбион» в рамках перенесённого 16-го тура АПЛ. Кейн сыграл 139 матчей на выезде в рамках английского чемпионата, забив 95 мяч. Гарри стал самым результативным игроком в гостевых матчах в истории АПЛ. Форвард превзошёл достижение Уэйна Руни, забившего 94 гола в 243 гостевых встречах.

«Тоттенхэм» одержал победу со счётом 2:0. Первый гол в ворота хозяев поля забил Кристиан Ромеро. В текущем сезоне Кейн провёл за «шпор» 40 игр во всех турнирах, забив 22 гола, а также отдав 4 голевые передачи.

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