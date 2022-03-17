«Ливерпуль» может купить Исака за € 70 млн
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Нападающий «Реала Сосьедад» Александер Исак интересен «Ливерпулю», сообщает Marca.
По информации источника, сумма трансфера может составить около € 70 млн. У Исака есть контракт с «Реалом Сосьедад» до 2026 года и пункт о расторжении в размере € 90 млн. «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» также могут претендовать на шведского форварда. В нынешнем сезоне Исак в 29 матчах во всех турнирах забил восемь голов и отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Исака в € 40 млн.
Недавно «Ливерпуль» обыграл «Арсенал» со счётом 2:0 в 27-м туре чемпионата Англии. Таким образом, «Ливерпуль» продлил победную серию в чемпионате Англии до девяти побед. От лидирующего «Манчестер Сити» команда отстаёт на 1 очко.
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