Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба назвал самого сложного соперника, против которого он играл.



«Эмре Джан, да. Конечно, есть Н'Голо Канте, но я помню, что однажды у меня была большая битва с Эмре Джаном.



Но в случае с Канте ты думаешь, что есть ещё один Канте, когда проходишь его, потому что он быстро возвращается», — цитирует Погба Joe.



28-летний Джан с 2020 года выступает за дортмундскую «Боруссию», куда перешёл из туринского «Ювентуса» за € 25 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.



В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги полузащитник Джан сыграл в 17 матчах, в которых забил три мяча.

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