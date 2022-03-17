Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рома» — «Витесс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Поль Погба назвал самого сложного соперника, против которого он играл

Поль Погба назвал самого сложного соперника, против которого он играл
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба назвал самого сложного соперника, против которого он играл.

«Эмре Джан, да. Конечно, есть Н'Голо Канте, но я помню, что однажды у меня была большая битва с Эмре Джаном.

Но в случае с Канте ты думаешь, что есть ещё один Канте, когда проходишь его, потому что он быстро возвращается», — цитирует Погба Joe.

28-летний Джан с 2020 года выступает за дортмундскую «Боруссию», куда перешёл из туринского «Ювентуса» за € 25 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги полузащитник Джан сыграл в 17 матчах, в которых забил три мяча.

Новость по теме
Дом Погба ограбили во время матча с «Атлетико». В этот момент в спальне находились дети
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022