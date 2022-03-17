Мяч Мартинеса в ворота «Ливерпуля» признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов
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Мяч нападающего миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
8 марта аргентинец забил единственный гол своей команды в ответном матче 1/8 финала ЛЧ с «Ливерпулем» (1:0). По сумме двух матчей в следующую стадию прошла английская команда, победившая в первом матче со счётом 2:0.
Лаутаро Мартинес играет за миланский «Интер» с 2018 года. Контракт аргентинца с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.
В нынешнем сезоне Лаутаро сыграл в 38 матчах за миланский клуб во всех турнирах, забив 16 голов, а также отдав 2 голевые передачи.
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