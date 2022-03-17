Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рома» — «Витесс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл» заинтересован в подписании полузащитника «Ромы»

«Ньюкасл» заинтересован в подписании полузащитника «Ромы»
Комментарии

Полузащитник «Ромы» Жордан Верету может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 29-летнего игрока заинтересован «Ньюкасл Юнайтед», сообщает TEAMtalk со ссылкой на Correire dello Sport.

По информации источника, «сороки» хотят летом подписать француза. Помимо «Ньюкасла», за футболистом следят «Тоттенхэм Хотспур» и «Милан», но «сороки» являются фаворитами в гонке за Верету.

Полузащитник выступает за «Рому» с 2020 года, куда перешёл из «Фиорентины» за € 17,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Верету сыграл в 28 матчах, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

Новость по теме
«Ньюкасл» интересуется голкипером «Атлетико» Облаком
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022