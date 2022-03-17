«Ньюкасл» заинтересован в подписании полузащитника «Ромы»

Полузащитник «Ромы» Жордан Верету может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 29-летнего игрока заинтересован «Ньюкасл Юнайтед», сообщает TEAMtalk со ссылкой на Correire dello Sport.
По информации источника, «сороки» хотят летом подписать француза. Помимо «Ньюкасла», за футболистом следят «Тоттенхэм Хотспур» и «Милан», но «сороки» являются фаворитами в гонке за Верету.
Полузащитник выступает за «Рому» с 2020 года, куда перешёл из «Фиорентины» за € 17,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Верету сыграл в 28 матчах, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач.
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