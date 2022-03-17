Голевой пас Головина — в видеообзоре матча 1/8 финала Лиги Европы «Монако» — «Брага»

Сегодня, 17 марта, состоялся ответный матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы между «Брагой» и «Монако». Команды встречались на стадионе «Луи II» в Монако. Противостояние завершилось со счётом 1:1.



Счёт в игре на 19-й минуте открыл Абель Руис. На 90-й минуте Аксель Дисаси после передачи Александра Головина восстановил равенство на табло. Первая игра завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Таким образом, «Брага» вышла в 1/4 финала Лиги Европы.

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начинал матч на скамейке запасных, но появился на поле на 52-й минуте игры, заменив Софьяна Диопа. В первой игре в составе «Браги» голом отметился Абель Руис. Он открыл счёт на 3-й минуте. Второй гол португальцев на счету Витора Оливейры. Он отличился на 89-й минуте матча.