Дани Алвес – о Месси: все люди, которые уходят из «Барселоны», потом жалеют об этом

Защитник «Барселоны» Дани Алвес считает неуместным нахождение Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».

«Нравится ли Месси в Париже? Я считаю, что он не получает удовольствия в «ПСЖ». Лео показывает особенно выдающуюся игру, когда сам получает удовольствие. Когда он счастлив – людей завораживает его игра.

Для меня нахождение Месси в «ПСЖ» неуместно. Я думаю, Лионель находился в лучшем месте, чтобы заниматься любимым делом. Он всегда спрашивал у меня: где ты найдёшь место лучше, чем в «Барселоне»? И я убедился: лучшего места, чем «Барса», нет. Когда выяснилось, что Лео уходит, я отправил ему такое же сообщение, как и он тогда мне.

По какой-то причине Месси был вынужден уйти, но я надеюсь, что он вернётся. Я не уверен, что это возможно. Но если он вернётся, то я хочу тоже быть здесь, чтобы ещё хоть немножко насладиться совместной игрой.

Все люди, которые уходят из «Барселоны», потом жалеют об этом. Некоторые скажут, что это неправда, потому что не любят признавать свои ошибки. Но на самом деле они все сожалеют об уходе», — приводит слова Алвеса ESPN Deportes.

Как прошёл последний день Месси в «Барселоне»: