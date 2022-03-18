Дани Алвес: надевая форму «Барсы», я чувствую себя как супергерой, который надевает плащ

Защитник «Барселоны» Дани Алвес рассказал о своей любви к каталонскому клубу.
«Я усердно боролся, чтобы иметь возможность вернуться в этот город, в этот клуб – в «Барселону». Когда я надеваю сине-гранатовую форму, я чувствую себя сильным. Я чувствую себя как супергерой, который надевает плащ.
Когда ты уходишь из «Барселоны», начинаешь понимать, насколько этот клуб был важен для тебя. В голове всплывают вопросы: «Как это я не здесь? Как я ушёл отсюда? Для чего я это сделал?»
Как я вернулся в клуб? У меня была отличная связь с ЖоаномЛапортой, и когда он вступил в должность, я сказал ему: «Думаю, я нужен клубу. Если понадоблюсь — то вернусь». Он мне сказал: «Да, давай посмотрим, мне нужно обсудить это с тренером.
Я не хотел возвращаться, чтобы все думали, что я пришёл на пенсию. Я чувствую себя сильным, у меня есть цели. Мне нужно быть в команде, с которой я смогу чувствовать себя сильным и добиваться больших целей, которые я перед собой ставлю», — приводит слова Алвеса ESPN Deportes.
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