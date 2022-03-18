Кендзёра прокомментировал переход в «Лех» после приостановки контракта с киевским «Динамо»

Защитник киевского «Динамо» Томаш Кендзёра прокомментировал свой переход в польских «Лех». Ранее футболист воспользовался нововведением от ФИФА, которое позволяет легионерам приостанавливать до конца нынешнего сезона контракты с клубами из России и Украины.

«Мне здесь очень комфортно. Раньше я уже имел честь выступать в составе «Леха», я помню, как здесь было тогда. Кто-то остался в клубе – может, не в самой команде, а в тренерском штабе или структуре клуба. Команда изменилась, но качество её осталось высоким. Всё нацелено на достижение амбициозных целей, поставленных на сезон. Я уже почти две недели тренируюсь с командой, физически и морально готов играть в ближайшем матче», — приводит слова Кендзёры официальный сайт «Леха».