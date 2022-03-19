«Бавария» готова заплатить за хавбека «Аякса» € 25 млн
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Полузащитник амстердамского «Аякса» Райан Гравенберх близок к переходу в «Баварию», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич приезжал в Амстердам, чтобы просмотреть 19-летнего футболиста в матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Бенфикой» (0:1). Мюнхенский клуб готов заплатить за трансфер Гравенберха € 25 млн.
Напомним, Гравенберх — воспитанник академии «Аякса». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 25 матчах чемпионата Нидерландов, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Контракт Гравенберха истекает в июне 2023 года. С 2021 года футболист вызывается в национальную команду Нидерландов.
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