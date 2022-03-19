Булыкин: у «Локо» проблемы с тренером и иностранцами. Победа придаст уверенности

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин подвёл итоги матча 23-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» встречался с «Ахматом». Встреча закончилась победой москвичей со счётом 3:2.



«В Грозном всегда очень тяжело. Эта победа придаст уверенности «Локомотиву». Видно, что у команды есть проблемы с тренером, иностранцами.



Но в любом случае надеемся, что у них всё получится и они будут больше обращать внимания на свою школу, своих воспитанников. Такие игры придают уверенности. В следующих играх тоже должен быть хороший настрой!» — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

«Локомотив» набрал 34 очка в 21 встрече и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ахмат» (31) — на 7-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (45).