Круговой — о победе над «Арсеналом»: больше люблю отдавать голевые передачи, чем забивать

Защитник «Зенита» Даниил Круговой прокомментировал победу своей команды в матче 22-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом». Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.



«Почему не забил? Не хотел (смеётся). На самом деле больше люблю отдавать голевые передачи, чем забивать. Да, моменты были, но не получилось. Я не расстроился. Самое главное, что я отдал голевую», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата».

«Зенит» набрал 48 очков в 22 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (20) — на 14-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Динамо» (42) и ЦСКА (39). Отметим, что «Динамо» и ЦСКА ещё не провели свои матчи в 22-м туре.