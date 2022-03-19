Защитник «Зенита» Чистяков: при счёте 2:0 мы расслабляемся и иногда забываем про оборону

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал победу в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (3:0).

«Выиграли 3:0 — комфортный счёт. Опять же при счёте 2:0 мы чуть-чуть расслабляемся: стараемся играть в атаку и иногда забываем про оборону — это настораживает. Слава богу, что забили третий.



Мне кажется, игра удалась, мы владели инициативой. Надеюсь, болельщикам всё понравилось», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата».

«Зенит» набрал 48 очков в 22 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (20) — на 14-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Динамо» (42) и ЦСКА (39). Отметим, что «Динамо» и ЦСКА ещё не провели свои матчи в 22-м туре.