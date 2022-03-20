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Симеоне прокомментировал победу «Атлетико» над «Райо Вальекано» в Ла Лиге

Симеоне прокомментировал победу «Атлетико» над «Райо Вальекано» в Ла Лиге
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу команды над «Райо Вальекано» (1:0) в матче 30-го тура Ла Лиги.

«В первом тайме мы хорошо контролировали мяч. Мы показывали ту игру, которую хотим видеть. Мы отлично действуем в обороне. Команда сплотилась и сейчас мы показываем хорошую игру. Лоди, Рейнилду, Савич, Хименес, Льоренте, Эррера, Кондогбия, Коке и Де Пауль проводят хорошие матчи. Отличную работу выполняют Гризманн и Жоау Феликс. Нужно признать, что мы сильны при совместной работе», — цитирует Симеоне AS.

«Атлетико» набрал 54 очка. «Матрасники» занимают третью строчку в турнирной таблице после 29 сыгранных матчей. «Райо Вальекано» находится на 13-м месте. В их активе 32 очка.

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