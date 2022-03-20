Карпин: Шварц — молодец, что ещё здесь. В отличие от других

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:1) высказался о наставнике московской команды Сандро Шварце.

«Это был не спарринг с Сандро Шварцем. До этого матча я уже говорил: ничего нового с точки зрения прессинга и интенсивности. Всё, что вы сказали по поводу Шварца — что его высоко оценивают — так и есть. Это было и до игры, и после игры. Он — молодец, что ещё здесь. В отличие от других», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

«Динамо» набрало 43 очка в 22 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (22) — на 12-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).