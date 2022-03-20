Сандро Шварц рассказал, чего не хватило «Динамо» для победы в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ с «Ростовом». Встреча закончилась со счётом 1:1.



«Сегодня получилась непростая игра — мы вошли в неё не лучшим образом. Достаточно много совершали простых технических ошибок. Если говорить о завершении атак, то нам не хватало последнего паса. Счёт итоговый 1:1 — это тот результат, который был неплох по итогам сегодняшнего матча.



Не могу сказать, что не хватало Смолова в стартовом составе. Должен сказать, что помимо Фёдора у нас достаточно хорошая и мастеровитая линия атаки. Если вспомнить первый круг, то мы как раз играли с «Ростовом» с наконечником Тюкавиным на позиции центрального нападающего. Левым вингером был Лесовой, справа сыграл Захарян. Помимо этого стоит отметить, что те матчи, которые проводил Тюкавин, — в них он отметится довольно качественной игрой.



Что касается Смолова, он вчера провёл буквально свою первую тренировку после небольшой простуды — именно этим и был обусловлен выбор, что в старте сыграл именно Тюкавин», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

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