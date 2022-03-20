Сандро Шварц высказался о ситуации вокруг Себастьяна Шиманьского

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал ситуацию с возможным уходом из команды полузащитника Себастьяна Шиманьского. Ранее об уходе поляка сообщил его агент.
«Не стал бы акцентировать внимание на том, что фанаты скандировали моё имя или имя Шиманьского. С самого первого дня мы чувствуем поддержку со стороны болельщиков — для нас это очень ценно. Если говорить о Себастьяне, мы не знаем, как в дальнейшем будет развиваться ситуация. Он для нас является очень важным и ключевым.
Мы каждый день общаемся с Шиманьским. Ещё раз повторюсь, что это очень важный и ключевой игрок в нашей команде. Но, учитывая текущую ситуацию, я бы не стал забегать вперёд. То, что принесёт день завтрашний, — об этом мы вряд ли можем сказать что-то конкретное», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
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