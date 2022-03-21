Хави – после победы над «Реалом»: мне не нужна слава. Хочу, чтобы она была у «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о разгромной выездной победе в 29-м туре чемпионата Испании над мадридским «Реалом» (4:0).

«Я тренер «Барселоны» и болельщик одновременно. Мы должны наслаждаться этим результатом. Игра была отличной, но не идеальной. Очень доволен выступлением ребят и победой над лидером чемпионата в гостях.

В целом, сегодня мы провели отличный матч, могли забить и больше. Мы играли очень хорошо, и можем по праву наслаждаться результатом. Не знаю, выиграем ли мы чемпионат, но ничего нельзя исключать. Я очень горжусь футболистами сине-гранатовых.

Победа «Барселоны» со счётом 6:2 над «Реалом» в 2009 году? Да, это действительно похоже на ту игру.

Мне не нужна никакая слава, лучше, чтобы она была у игроков и «Барселоны» в целом. Это победа футболистов, команды, семьи. Я хочу славы для семьи «Барсы». Я здесь для этого.

Мы знали, как играть против «Реала», мы создали много моментов, мы знали, как атаковать их, мы провели отличную игру. Они перехватили инициативу лишь в последние 20 минут, но такое может случиться, когда ты на четыре гола впереди», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Гол Обамеянга в ворота Куртуа в матче «Реал» — «Барселона».

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