«Барселона» впервые с 2019 года выиграла матч с «Реалом»

«Барселоне» впервые за три года удалось выиграть матч с «Реалом».
Напомним, «Барселона» в матче 29 тура чемпионата Испании разгромила мадридский «Реал». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой каталонского клуба со счётом 4:0.
Это первая победа каталонского клуба над «Реалом» со 2 марта 2019 года. После этого «Реал» обыграл «Барселону» пять раз и одна встреча завершилась вничью.
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После 29 сыгранных туров мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. «Королевский клуб» имеет в своём активе 66 очков. «Барселона» с 54 очками находится на третьем месте в таблице.
В следующем туре Примеры «Реал» встретится с «Сельтой», а «Барселона» проведёт матч с «Севильей». Игры пройдут 2 и 3 апреля соответственно.
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