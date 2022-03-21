Курьёзный гол – в видеообзоре аргентинского дерби «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс»

В ночь на 21 марта состоялось главное аргентинское дерби «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс». Матч 7-го тура 1-й фазы аргентинской Примеры проходил на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти» в Буэнос-Айресе (Аргентина). Игра завершилась победой «Бока Хуниорс» со счётом 1:0.
Судьба матча была решена благодаря голу колумбийского нападающего «Бока Хуниорс» Себастьяна Вильи, который воспользовался ошибкой соперника. Защитник «Ривер Плейт» пытался прикрыть мяч корпусом, чтобы вратарь мог выйти и забрать его в руки. Однако голкипер не сразу понял задумку партнёра и не вышел из ворот своевременно. Как итог, Вилья «продавил» защитника, отправив того на газон, обошёл голкипера и отправил мяч в пустые ворота. Игра завершилась минимальной победой «Бока Хуниорс».
«Бока Хуниорс» победил «Ривер Плейт» в Суперкласико
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