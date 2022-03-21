Агент Бальбуэна и Медины заявил, что футболисты доработают свои контракты

Ренато Биттар, агент защитника «Динамо» Фабиана Бальбуэна и полузащитника ЦСКА Хесуса Медины, заявил, что оба футболиста отыграют свои контракты с московскими командами до конца.



«У обоих моих клиентов действующие контракты с российскими клубами, и они выполнят соглашения», — приводит ответ Биттара на вопрос о том, вернутся ли Медина и Бальбуэна в расположение своих клубов после паузы на матчи сборных, «РИА Новости Спорт».



30-летний Бальбуэна перешёл в «Динамо» в статусе свободного агента летом 2021 года. Соглашение парагвайского защитника с командой действует до 2025 года.



24-летний Медина стал игроком ЦСКА в качестве свободного агента в зимнее трансферное окно. Его соглашение с армейцами также рассчитано до 2025 года.

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