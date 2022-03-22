Неймар зарабатывает больше всех в Лиге 1. Месси — второй, Мбаппе — третий
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Стали известны зарплаты Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе в «ПСЖ». Список самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1 опубликовало издание L’Equipe.
По информации источника, несмотря на COVID-19 и кризис Mediapro, зарплаты в Лиге 1 выросли за последние два сезона. Это противоречит ожидаемой тенденции к снижению. Больше всех получает Неймар – € 4,083 млн в месяц. Месси занял второе место (€ 3,375 млн в месяц), Мбаппе – третье (€ 2,22 млн в месяц). В топ-20 рейтинга попали 18 игроков «ПСЖ».
Напомним, «Пари Сен-Жермен» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав в 29 матчах 65 очков. В последней встрече 29-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» в гостях встречался с «Монако». Игра завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
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