Защитник «Рубина» Бегич улетел в Хорватию после матча с ЦСКА
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Защитник «Рубина» Силвие Бегич улетел из России в Хорватию к семье сразу после матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:6), информирует «Спорт-экспресс».
Согласно сведениям источника, футболист пока не приостанавливал контракт с казанским клубом. Более того, зимой Бегич заявил о намерении получить российское гражданство, чтобы не считаться в РПЛ легионером.
Напомним, 20 марта в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал «Рубин». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.
ЦСКА набрал 42 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» набрал 25 очков и идёт на 10-м месте в таблице.
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