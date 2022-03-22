Президент РПЛ: мы сняли с повестки вопросы о потолке зарплат и внутреннем трансферном окне

Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц заявил, что на собрании представителей лиги были «забракованы» идеи введения потолка зарплат и внутреннего трансферного окна в чемпионате России.
«Это четвёртое собрание клубов за последний месяц. У нас большое количество рабочих вопросов. Мы обсуждаем большой перечень оперативных вопросов, которые волнуют клубы. По ним не всегда выносятся решения в виде голосования. Некоторые мы просто рассматриваем и снимаем с повестки. В данном случае мы сняли вопросы о потолке зарплат и внутреннем трансферном окне. Это противоречит регламентам ФИФА», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Также глава РПЛ высказался о ситуации с возможным расширением элитного дивизиона чемпионата страны.
- 22 марта 2022
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