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Президент РПЛ: мы сняли с повестки вопросы о потолке зарплат и внутреннем трансферном окне

Президент РПЛ: мы сняли с повестки вопросы о потолке зарплат и внутреннем трансферном окне
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Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц заявил, что на собрании представителей лиги были «забракованы» идеи введения потолка зарплат и внутреннего трансферного окна в чемпионате России.

«Это четвёртое собрание клубов за последний месяц. У нас большое количество рабочих вопросов. Мы обсуждаем большой перечень оперативных вопросов, которые волнуют клубы. По ним не всегда выносятся решения в виде голосования. Некоторые мы просто рассматриваем и снимаем с повестки. В данном случае мы сняли вопросы о потолке зарплат и внутреннем трансферном окне. Это противоречит регламентам ФИФА», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Также глава РПЛ высказался о ситуации с возможным расширением элитного дивизиона чемпионата страны.

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