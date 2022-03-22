Хачатурянц: нельзя было назначать Мешкова на «Рубин», это была ошибка

Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц заявил, что назначение арбитра Виталия Мешкова на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Ростов» (1:2) было ошибкой. Мешков неоднократно подвергался критике со стороны главного тренера казанцев Леонида Слуцкого.

«Карасёв говорил мне, что у него не получается судить определённую команду в определённом городе. Это нормально. Поэтому я считаю уместным, что нельзя было назначать Мешкова на «Рубин». Это не означает, что клубы будут выбирать себе судей. Но в конкретном случае это была ошибка», — передаёт слова Ашота Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, арбитр принял ряд неоднозначных решений, чем вызвал в свой адрес публичную критику со стороны главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.