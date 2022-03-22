«Спартак» направил в РПЛ предложения по поддержке российских клубов

Московский «Спартак» направил президенту РПЛ предложения по поддержке российских клубов на фоне сложившейся ситуации с санкциями.

«ФК «Спартак» призывает принять шаги, которые могли бы помочь лиге и всему российскому футболу, в следующих направлениях:



— смягчение ряда критериев по лицензированию футбольных клубов;



— установление лимитов по вознаграждению посредникам;



— регулирование максимального размера зарплат и бонусов по новым контрактам с футболистами-профессионалами;



— регулирование размера компенсации футболисту в случае расторжения трудового договора по инициативе клуба;



— установление обязанности нового клуба выплачивать прежнему клубу футболиста компенсацию в случае, если прежний клуб предлагает игроку до окончания текущего трудового договора заключить новый договор на аналогичных или улучшенных финансовых условиях, а игрок отказывается и переходит в новый клуб;



— обращение в органы государственной власти по части применения закона о Fan ID и технической оснащённости стадионов;



— обращение в правительство о снятии запрета рекламы и продажи алкогольного пива на стадионах;



— обращение в правительство о введении ряда налоговых послаблений. «Спартак» направил президенту РПЛ предложения о поддержке российских клубов», — сообщает официальный сайт «Спартака».