«Спартак» направил в РПЛ предложения по поддержке российских клубов

Московский «Спартак» направил президенту РПЛ предложения по поддержке российских клубов на фоне сложившейся ситуации с санкциями.
«ФК «Спартак» призывает принять шаги, которые могли бы помочь лиге и всему российскому футболу, в следующих направлениях:
— смягчение ряда критериев по лицензированию футбольных клубов;
— установление лимитов по вознаграждению посредникам;
— регулирование максимального размера зарплат и бонусов по новым контрактам с футболистами-профессионалами;
— регулирование размера компенсации футболисту в случае расторжения трудового договора по инициативе клуба;
— установление обязанности нового клуба выплачивать прежнему клубу футболиста компенсацию в случае, если прежний клуб предлагает игроку до окончания текущего трудового договора заключить новый договор на аналогичных или улучшенных финансовых условиях, а игрок отказывается и переходит в новый клуб;
— обращение в органы государственной власти по части применения закона о Fan ID и технической оснащённости стадионов;
— обращение в правительство о снятии запрета рекламы и продажи алкогольного пива на стадионах;
— обращение в правительство о введении ряда налоговых послаблений. «Спартак» направил президенту РПЛ предложения о поддержке российских клубов», — сообщает официальный сайт «Спартака».
- 22 марта 2022
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