В «Барселоне» уверены, что Дембеле станет игроком «ПСЖ»

В «Барселоне» уверены, что Усман Дембеле станет игроком французского клуба «Пари Сен-Жермен», сообщает Diario Sport.
По информации источника, агент футболиста ничего не делает для того, чтобы француз остался в «Барсе». Усман счастлив в клубе, ему комфортно, он доволен своей ролью в команде, но шансов на то, что он останется в клубе, практически нет.
«Барселона» не станет делать шагов в этом направлении. Если Дембеле захочет продолжить карьеру в каталонском клубе, то он сам должен обратиться к руководству с просьбой о возобновлении переговоров о новом контракте. Но в клубе считают, что он этого не сделает. В «Барсе» уверены, что футболист согласовал условия контракта с «ПСЖ».
В текущем сезоне Дембеле сыграл 21 матч за «Барселону» во всех турнирах, забив два гола, а также отдав девять голевых передач.
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