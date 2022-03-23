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«Бавария» договорилась о трансфере 13-летнего футболиста за € 300 тыс.

«Бавария» договорилась о трансфере 13-летнего футболиста за € 300 тыс.
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«Бавария» согласовала трансфер 13-летнего игрока мёнхенгладбахской «Боруссии» Майка Уисдома, сообщает Sky Germany.

По информации источника, юный футболист перейдёт в стан мюнхенцев предстоящим летом. Сумма трансфера составит более € 300 тыс. Селекционный отдел следил за Уисдомом более полутора лет, и игрок сумел впечатлить специалистов «Баварии». Эксперты описывают Уисдома как исключительного таланта. В данный момент он выступает в составе команды мёнхенгладбахской «Боруссии» U14.

«Бавария» набрала 63 очка в 27 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. В тройку лидеров входят также дортмундская «Боруссия» (57) и «Байер» (48).

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