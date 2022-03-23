Погба: хочу побеждать — с «МЮ» или другим клубом. В этом году мы снова ничего не выиграем

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба признал, что за сборную Франции играет лучше, чем за английский клуб.
«Я согласен с этим. Это правда. В сборной я играю чаще, а система отличается от той, что в клубе. Кроме того, в национальной команде я играю на своей позиции.
Здесь я знаю свою роль, чувствую доверие тренера, игроков. Это нормально — чувствовать подобную разницу в сравнении с «МЮ», потому что тяжело сохранять стабильность, когда постоянно меняется позиция, игровой стиль и партнёры.
У меня очень хорошие отношения с Дидье Дешамом, он дал мне роль, в которой я хорош. Есть ли у меня роль в «МЮ»? Я задаю себе этот вопрос, и у меня нет ответа.
Хочу продолжать побеждать и совершенствоваться. Я бы хотел вернуть те годы, когда я не выигрывал трофеи. Нужно быть откровенным, я недоволен последними пятью годами. И в этом году мы тоже ничего не выиграем. Я хочу побеждать – с «Манчестер Юнайтед» или с другим клубом», — цитирует Погба Get French Football News со ссылкой на Le Figaro.
- 23 марта 2022
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