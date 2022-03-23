Уэйн Руни отреагировал на включение себя в Зал славы АПЛ

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, а ныне главный тренер «Дерби Каунти», Уэйн Руни отреагировал на включение в Зал славы английской Премьер-лиги.

«Для меня огромная честь быть включённым в Зал славы АПЛ. Теперь я в одном ряду с удивительными игроками, которые ранее попали в этот список.



Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге, забивать голы и выигрывать трофеи. Невероятно горжусь тем, что пять раз выиграл титул», — написал Руни в одной из своих соцсетей.

Напомним, Руни занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров АПЛ за всю историю. На его счету 208 голов за «красных дьяволов» и «Эвертон». В составе «Манчестер Юнайтед» Руни пять раз становился чемпионом страны (2007, 2008, 2009, 2011, 2013).

В Зал славы АПЛ также входят следующие экс-футболисты: Тьерри Анри, Алан Ширер, Эрик Кантона, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Деннис Бергкамп, Стивен Джеррард, Дэвид Бекхэм и Патрик Виейра.