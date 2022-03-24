Манчини высказался о предстоящем матче Италии с Северной Македонией в стыках ЧМ-2022

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал предстоящий полуфинальный стыковой матч с Северной Македонией за выход на ЧМ-2022.



«Северная Македония хорошо обороняется и обладает техничными игроками. Не стоит забывать, что они обыграли на выезде Германию в квалификации. Нам нужно терпение в этой игре. Думаю, что в плей-офф нет фаворитов, каждая игра начнётся со счёта 0:0, а за 90 минут может случиться всё, что угодно. В каждом матче необходима максимальная самоотдача, даже в тех, которые на бумаге кажутся лёгкими», — цитирует Манчини Football Italia.



Игра между Италией и Северной Македонией состоится в Палермо на стадионе «Ренцо Барбера» 24 марта. Начало – 22:45 мск.

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