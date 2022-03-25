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Манчини ответил на вопрос о будущем в сборной Италии после непопадания на ЧМ-2022

Манчини ответил на вопрос о будущем в сборной Италии после непопадания на ЧМ-2022
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57-летний главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о своём будущем на нынешнем посту наставника национальной команды после поражения от Северной Македонии (0:1) в стыковой игре отбора к ЧМ-2022.

«Моё будущее в сборной? Посмотрим. Сейчас я слишком разочарован происходящим, чтобы говорить об этом. Я уверен, что у этой команды большое будущее. Сейчас я поддерживаю этих игроков больше, чем когда-либо», — приводит слова Манчини Goal со ссылкой на эфир RAI Sport.

Напомним, контракт Манчини со сборной Италии рассчитан до 31 июля 2026 года. С национальной сборной он стал чемпионом Европы – 2020, обыграв в финале Англию на стадионе «Уэмбли» (1:1, 3:2 пен.).

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