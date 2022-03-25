Сборные Эквадора и Уругвая вышли на чемпионат мира

Уругвай дома с минимальным счётом обыграл Перу (1:0) благодаря единственному голу в этой встрече от Хиорхьяна де Арраскаеты, а Парагвай нанёс поражение Эквадору (3:1), прервав 7-матчевую серию без побед. Обе команды досрочно вышли на чемпионат мира 2022, который пройдёт этой осенью в Катаре.



Турнирную таблицу группового этапа возглавляет Бразилия, у которой 42 очка в 16 матчах, за ней располагается Аргентина – 35 очков в 15 играх, тройку замыкает Эквадор (25), а далее идут Уругвай (25) и Перу (21), который занимает пятое место, дающее право пробиться на ЧМ-2022 через стыки.



У команд осталось по одной игре в квалификации. Оба матча пройдут 30 марта в 2:30 мск, Уругвай сыграет в гостях с Чили, а Эквадор у себя дома примет Аргентину.

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