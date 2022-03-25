Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кейруш: у Египта есть хороший шанс пройти квалификацию ЧМ, и мы хотим насладиться моментом

Кейруш: у Египта есть хороший шанс пройти квалификацию ЧМ, и мы хотим насладиться моментом
Комментарии

Главный тренер сборной Египта Карлуш Кейруш высказался в преддверии матча отборочного этапа ЧМ-2022 с национальной командой Сенегала.

«Я думаю о решениях, которые буду принимать на тренировках. У нас есть хороший шанс пройти квалификацию, и мы хотим насладиться моментом. Завтрашняя цель не будет заключаться в том, чтобы наслаждаться футболом, нам нужно будет хорошо подготовиться и выдержать большое давление. Я не беспокоюсь о поддержке болельщиков против Сенегала, потому что считаю, что египетские болельщики будут 12-м игроком. Они будут на нашей стороне и будут поддерживать нас, когда мяч будет у нас или у соперника», — цитирует Кейруша Goal.

Матч отборочного этапа ЧМ-2022 между сборными Египта и Сенегала пройдёт 25 марта. Начало игры — в 22:30 мск.

Новость по теме
Мане и Салах назвали кумиров детства перед отборочным матчем ЧМ-2022 Египет — Сенегал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022