Кейруш: у Египта есть хороший шанс пройти квалификацию ЧМ, и мы хотим насладиться моментом

Главный тренер сборной Египта Карлуш Кейруш высказался в преддверии матча отборочного этапа ЧМ-2022 с национальной командой Сенегала.
«Я думаю о решениях, которые буду принимать на тренировках. У нас есть хороший шанс пройти квалификацию, и мы хотим насладиться моментом. Завтрашняя цель не будет заключаться в том, чтобы наслаждаться футболом, нам нужно будет хорошо подготовиться и выдержать большое давление. Я не беспокоюсь о поддержке болельщиков против Сенегала, потому что считаю, что египетские болельщики будут 12-м игроком. Они будут на нашей стороне и будут поддерживать нас, когда мяч будет у нас или у соперника», — цитирует Кейруша Goal.
Матч отборочного этапа ЧМ-2022 между сборными Египта и Сенегала пройдёт 25 марта. Начало игры — в 22:30 мск.
- 25 марта 2022
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