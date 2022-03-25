Бруну Фернандеш встретился с болельщиком-сиротой после игры с Турцией и подарил футболку

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш исполнил мечту молодого болельщика. Энрике Кейруш, молодой болельщик «Санжуаненсе» и Бруно Фернандеша, посетил матч между сборными Португалии и Турции на «Эштадиу ду Драгау», сообщает O Jogo.
Энрике Кейруш увлёкся футболом после смерти отца (его мать тоже скончалась) и начал следить за португальским клубом «Санжуаненсе» и национально сборной. Перед стыковым матчем ЧМ-2022 Португалия – Турция (3:1) «Санжуаненсе» опубликовал видео, где Кейруш узнаёт, что попадёт на игру. Юный болельщик сказал, что хотел бы встретиться с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешем и попросить у него футболку.
«Футболка обещана. И, я надеюсь, что смогу сделать праздник и для тебя», — отреагировал Бруно Фернандеш на опубликованное видео.
Футболист выполнил своё обещание. Энрике и Бруно Фернандеш встретились в конце матча, и молодой фанат «Санжуаненсе» забрал домой футболку полузащитника национальной сборной.
Бруну Фернандеш и Энрике Кейруш
Фото: O Jogo
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