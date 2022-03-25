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Тихонов: в РПЛ нужно стабильное финансирование. Если этого нет, то зачем делать 18 команд?

Тихонов: в РПЛ нужно стабильное финансирование. Если этого нет, то зачем делать 18 команд?
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о возможном расширении Российской Премьер-Лиги.

«Какая разница, расширять РПЛ до 18 или 20 команд? Сейчас даже 16 финансово стабильных команд сложно набрать. Вспомните «Тамбов»: команда зашла в РПЛ и посреди сезона осталась без денег. С миру по нитке собирали, чтобы они доиграли чемпионат. Нужна инфраструктура и стабильное финансирование. А если этого нет — зачем делать 18 команд?» — сказал Тихонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ранее стало известно, что исполком Российского футбольного союза (РФС) отказался от предложения Российской Премьер-Лиги (РПЛ) расширить лигу до 18 команд. В нынешнем розыгрыше РПЛ участвуют 16 клубов.

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