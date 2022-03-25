Тихонов: в РПЛ нужно стабильное финансирование. Если этого нет, то зачем делать 18 команд?
Поделиться
Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о возможном расширении Российской Премьер-Лиги.
«Какая разница, расширять РПЛ до 18 или 20 команд? Сейчас даже 16 финансово стабильных команд сложно набрать. Вспомните «Тамбов»: команда зашла в РПЛ и посреди сезона осталась без денег. С миру по нитке собирали, чтобы они доиграли чемпионат. Нужна инфраструктура и стабильное финансирование. А если этого нет — зачем делать 18 команд?» — сказал Тихонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Ранее стало известно, что исполком Российского футбольного союза (РФС) отказался от предложения Российской Премьер-Лиги (РПЛ) расширить лигу до 18 команд. В нынешнем розыгрыше РПЛ участвуют 16 клубов.
Комментарии
- 25 марта 2022
-
17:30
-
17:25
-
17:18
-
17:16
-
17:10
-
17:09
-
17:01
-
17:01
-
17:00
-
16:37
-
16:34
-
16:31
-
16:27
-
16:10
-
16:07
-
16:00
-
15:51
-
15:50
-
15:44
-
15:33
-
15:28
-
15:27
-
15:26
-
15:18
-
15:08
-
14:52
-
14:52
-
14:40
-
14:30
-
14:16
-
14:06
-
14:01
-
13:41
-
13:40
-
13:39
Партнерский контент