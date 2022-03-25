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Источник: правительство РФ одобрило «РЖД» продажу футбольного «Локомотива»

Источник: правительство РФ одобрило «РЖД» продажу футбольного «Локомотива»
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Правительство Российской Федерации одобрило «Российским железным дорогам» продажу футбольного клуба «Локомотив». Об этом сообщает ТАСС.

5 августа 2017 года стадион «Локомотив Арена» в Москве стал называться «РЖД Арена». Малая спортивная арена «Локомотив» получила название «Сапсан Арена».

Нынешний сезон московский клуб начинал под руководством сербского специалиста Марко Николича. Специалист был уволен, а на его место назначили немецкого тренера Маркуса Гисдоля. Специалист был отстранён от должности по своей просьбе.

Сейчас «Локомотив» с 34 очками в 21 матче Российской Премьер-Лиги занимает в турнирной таблице шестое место. Железнодорожников тренирует Марвин Комппер, но из-за отсутствия у него лицензии PRO исполняющим обязанности главного тренера на матчах РПЛ является Дмитрий Лоськов.

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