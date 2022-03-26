Глава Федерации футбола Италии намерен убедить Манчини не уходить из сборной
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Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина намерен уговорить Роберто Манчини остаться на посту главного тренера сборной Италии, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, глава FIGC сегодня, 26 марта, проведёт встречу с Манчини. Если специалист всё же решит подать в отставку, пост главного тренера сборной Италии может занять Фабио Каннаваро.
Напомним, ранее сборная Италии проиграла национальной команде Северной Македонии (0:1) в полуфинальном стыковом матче к чемпионату мира 2022 года. Таким образом, итальянская команда впервые в своей истории пропустит второй мундиаль подряд. Северная Македония в финале отбора встретится со сборной Португалии.
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