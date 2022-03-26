Глава Федерации футбола Италии намерен убедить Манчини не уходить из сборной

Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина намерен уговорить Роберто Манчини остаться на посту главного тренера сборной Италии, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, глава FIGC сегодня, 26 марта, проведёт встречу с Манчини. Если специалист всё же решит подать в отставку, пост главного тренера сборной Италии может занять Фабио Каннаваро.

Напомним, ранее сборная Италии проиграла национальной команде Северной Македонии (0:1) в полуфинальном стыковом матче к чемпионату мира 2022 года. Таким образом, итальянская команда впервые в своей истории пропустит второй мундиаль подряд. Северная Македония в финале отбора встретится со сборной Португалии.