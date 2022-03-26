«Алания» уступила дома «Волгарю» в матче 29-го тура ФНЛ

Сегодня, 26 марта, на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном в рамках 29-го тура Футбольной национальной лиги «Алания» принимала «Волгарь». Гости одержали победу – 1:0.



Единственный гол был забит в добавленное к первому тайму время. Отличился защитник Евгений Морозов.



Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Алексей Сухой. Ему помогали ассистенты Валентин Мурашов и Дмитрий Чельцов. Резервный рефери – Артур Фёдоров.



После 29 сыгранных туров в ФНЛ «Алания» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице. Владикавказцы имеют в своём активе 49 очков. «Волгарь» с 32 очками находится на 16-й строчке. Лидирует в соревнованиях «Оренбург» (59). В тройку также входят московское «Торпедо» (54) и «Факел» (52).