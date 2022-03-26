«Алания» уступила дома «Волгарю» в матче 29-го тура ФНЛ
Поделиться
Сегодня, 26 марта, на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном в рамках 29-го тура Футбольной национальной лиги «Алания» принимала «Волгарь». Гости одержали победу – 1:0.
Единственный гол был забит в добавленное к первому тайму время. Отличился защитник Евгений Морозов.
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Алексей Сухой. Ему помогали ассистенты Валентин Мурашов и Дмитрий Чельцов. Резервный рефери – Артур Фёдоров.
После 29 сыгранных туров в ФНЛ «Алания» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице. Владикавказцы имеют в своём активе 49 очков. «Волгарь» с 32 очками находится на 16-й строчке. Лидирует в соревнованиях «Оренбург» (59). В тройку также входят московское «Торпедо» (54) и «Факел» (52).
Комментарии
- 26 марта 2022
-
19:24
-
19:23
-
19:19
-
19:16
-
19:13
-
19:07
-
18:59
-
18:58
-
18:55
-
18:54
-
18:51
-
18:51
-
18:44
-
18:44
-
18:40
-
18:40
-
18:35
-
18:26
-
18:23
-
18:21
-
18:11
-
17:55
-
17:54
-
17:45
-
17:39
-
17:32
-
17:28
-
17:23
-
17:23
-
17:15
-
17:11
-
17:08
-
16:43
-
16:36
-
16:24
Партнерский контент