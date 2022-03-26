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«Алания» уступила дома «Волгарю» в матче 29-го тура ФНЛ

«Алания» уступила дома «Волгарю» в матче 29-го тура ФНЛ
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Сегодня, 26 марта, на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном в рамках 29-го тура Футбольной национальной лиги «Алания» принимала «Волгарь». Гости одержали победу – 1:0.

Единственный гол был забит в добавленное к первому тайму время. Отличился защитник Евгений Морозов.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Алексей Сухой. Ему помогали ассистенты Валентин Мурашов и Дмитрий Чельцов. Резервный рефери – Артур Фёдоров.

После 29 сыгранных туров в ФНЛ «Алания» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице. Владикавказцы имеют в своём активе 49 очков. «Волгарь» с 32 очками находится на 16-й строчке. Лидирует в соревнованиях «Оренбург» (59). В тройку также входят московское «Торпедо» (54) и «Факел» (52).

ФНЛ - Первый дивизион. 29-й тур
26 марта 2022, суббота. 16:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
0 : 1
Волгарь
Астрахань
0:1 Морозов – 45+3'
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