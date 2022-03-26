Галактионов: в отборе неопределённость. Завершения нет, технических поражений тоже нет

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов высказался об отборе на чемпионат Европы 2023 года.

«Что касается отбора, то у нас состояние неопределённости. Завершения нет, технических поражений нет. Пока все игры отменены до дальнейшего уведомления.



Молодёжная сборная нужна, чтобы игроки понимали требования главной команды и спокойно в неё вливались. Контакт с Карпиным есть.

Я на открытой тренировке говорил, что надо понять, что с чемпионатом Европы. Поэтому по совмещению надо смотреть, если вдруг появится предложение от клуба. Сейчас сложно что-то говорить.

Пара Кузьмичев-Прохин — качественные ребята и конкурентный. Если они будут получать практику, то у них большие шансы. Тем более центральных защитников не так много.



Сборы будут проводиться в рамках УЕФА. Следующий сбор должен быть в конце мая. Как он будет выглядеть, будет зависеть от решений.



Мы верим и надеемся, что скоро всё вернётся. Но все зависит от политической ситуации.



Решение по Захаряну абсурд. Если игрок заслуживает право там быть, то за что его исключать? Политическая история», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях.