«ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» следят за Роберто Манчини

«Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к Роберто Манчини, сообщает Football Italia.

По данным источника, клубы следят за ситуацией с Манчини на фоне слухов о его возможном уходе с поста главного тренера сборной Италии.

Напомним, ранее сборная Италии проиграла национальной команде Северной Македонии (0:1) в полуфинальном стыковом матче к чемпионату мира 2022 года. Таким образом, итальянская команда впервые в своей истории пропустит второй мундиаль подряд.

Манчини возглавляет сборную Италии с 2018 года. Его контракт с национальной командой рассчитан до 2026 года. Вместе со сборной Италии Манчини выиграл чемпионат Европы по футболу 2020 года, обыграв в финале национальную команду Англии.