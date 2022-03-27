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Верратти — болельщикам: оставьте в покое молодых игроков сборной Италии

Верратти — болельщикам: оставьте в покое молодых игроков сборной Италии
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Полузащитник сборной Италии Марко Верратти обратился к болельщикам после поражения в полуфинальной стыковой игре отборочного турнира к ЧМ-2022 от сборной Северной Македонии (0:1).

«Когда выигрываешь, легко всех благодарить. Я хочу это сделать после того, как мы не смогли пробиться на самый замечательный и захватывающий турнир. Я хочу поблагодарить всех: игроков, сотрудников сборной и всех тех, кто с энтузиазмом и страстью работает в сборной Италии.

К сожалению, в футболе всё не всегда складывается так, как ты хочешь. Разочарование огромно, но мы уже доказали, что работа, страсть и преданность делу могут позволить достичь невозможного. Мы продолжим бороться. Футбол — наша страсть. Я уверен, каждый из нас продолжит выкладываться на 100%. Не думаю, что лучший способ справиться с этим — оскорблять всех, потому что каждый из нас старался, но этого оказалось недостаточно.

Прежде всего, пожалуйста, оставьте в покое молодых игроков. Если очень хотите, срывайтесь на нас, старших футболистов. Иногда вы забываете, что мы такие же люди, как и вы. Мы тоже способны испытывать эмоции», — приводит слова Верратти Football Italia.

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